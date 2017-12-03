Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye Bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde Özgür Çapçı'ya ait mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ve fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına Çaycuma, Devrek ve Gökçebey itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Bu arada mobilya fabrikasının yanında bulunan binaya sıçrayan yangın da söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.