Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu uygulamaya konulan yeni düzenleme ile öğrencilerin sağlıksız ve güvensiz ortamlarda maç izlemelerinin önüne geçmeye yönelik, yurtların yemekhanelerinde veya kantinlerinde spor müsabakalarını ücretsiz izleme imkanı sunuldu.

Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler uygulama ile Beşiktaş-Galatasaray derbisini kaldıkları yurtta izlemenin keyfini ve coşkusunu yaşadı.

Yurt Müdürü Kayahan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucu KYK'ya bağlı yurtlarda öğrencilere ücretsiz Süper Lig maçları başta olmak üzere tüm spor müsabakalarını izleme imkanı sunulduğu belirtti.

Bu uygulama ile amaçlananın üniversite öğrencilerinin sağlıksız ve güvencesiz ortamlarda spor müsabakalarını izlemelerinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Topal, bu kapsamda Elazığ'da ilk olarak kendi yurtlarında hayata geçirdikleri uygulamanın öğrencilerde büyük memnuniyet oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz burada daha nezih ve ferah bir ortamda, güvenli bir şekilde maç izleme imkanına kavuştu. Ayrıca maçları ücretsiz izledikleri gibi çay ikramında da bulunuyoruz. Bu uygulamadan dolayı öğrencilerimiz büyük bir memnuniyet duydular. Aynı şekilde velilerimiz de bu işe çok sevindi. Çocuklarının geç saatlere kadar dışarıda maç izlemelerini onlarda tasvip etmiyorlardı. Uygulamamız bugün hayata geçti ki Beşiktaş Galatasaray derbisine denk gelmesi öğrencilerimizi ayrıca mutlu etti."

Öğrencilerden Muhammed Çaput ise uygulamadan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Daha önce spor müsabakalarını dışarıda izlediklerini ancak zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiklerini ifade eden Çaput, "Çoğu zaman maçlar geç bittiği için maçlar bitmeden yurda dönmek zorunda kalıyorduk. Güvenlik konusunda da sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Burada hem ücret ödemeden üstelik bedava çay ikramıyla daha nezih ve ferah bir ortamda özellikle Süper Lig maçlarını izleme imkanına kavuştuk. Bugünde tesadüf Beşiktaş Galatasaray derbisi vardı ki bu da keyfimize keyif kattı. Bu uygulamanın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.