Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mertcan Deve idaresindeki 54 B 4977 plakalı panelvan, Ankara istikameti Anadolu Otoyolu Acısu mevkisinde bariyerlere çarptı. Savrulan araç, aynı istikamette giden Murat Çevik yönetimindeki 34 JJP 96 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, panelvanın sürücüsü Mertcan Deve ile araçta bulunan İlayda Deve, Nur Eraslan, Tuba Dumlu ve otomobilin sürücüsü Murat Çevik ile yanındaki Fehmiye Çevik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-İstanbul otoyolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.