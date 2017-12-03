Ankara Emniyet Müdürlüğü; 80 ekip, 500 polis ile eğlence yerlerini denetledi. 26 iş yerinin denetlendiği uygulamada kontrol edilen bin 24 kişiden 16 tanesinin arananlar listesinde olduğu tespit edilerek göz altına alındı. Denetleme sonrasında 1 iş yeri kapatılırken, 1 iş yerine de bin 700 lira para cezası uygulandı. Özel güvenlik görevlisi bulundurmayan 4 işyeri ile içerisinde sigara kullanılan 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Ankara'da 500 polisle denetim
03.12.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bulunan eğlence merkezlerini 500 polis ile denetledi.
Etiketler : Ankara,denetim,eğlence merkezi,
524465 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524465.aspx
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