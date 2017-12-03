Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Önümüzdeki hafta içinde ise özellikle çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM'DAN HAVA SICAKLIĞI UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni hafta başından itibaren balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilirken "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni hafta başından itibaren balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15