Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcıklar, görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar binlerce kuşun aynı anda ahenkle dansını hayranlıkla seyretti. Renkli görüntüleri bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller izleyenleri şaşırttı.