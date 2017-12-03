Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcıklar, görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar binlerce kuşun aynı anda ahenkle dansını hayranlıkla seyretti. Renkli görüntüleri bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller izleyenleri şaşırttı.
Sığırcıkların dansı hayran bıraktı
03.12.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı, görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar bu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüledi.
Etiketler : Sığırcıklar,İstanbul Beylikdüzü,
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