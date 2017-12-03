Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda firar eden ve cezaevi firarisi olan sözde örgüt lideri M.S.T. ile örgüt üyesi İ.E. adlı kişiler Edremit KOM Grup Amirliğinde görevli personelin iki gün devam eden yoğun ve aralıksız çalışması neticesinde, yanlarında bulunan iki kişi ile birlikte Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi yolunda gerçekleştirilen ikinci bir operasyon ile gözaltına alındı. Konuyla ilgili firarilerin tamamı gözaltına alınırken, polis tahkikatı halen devam ediyor.
Firari şüpheliler yakalandı
03.12.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesine organize suç örgütüne karşı başlatılan operasyonda firari olarak aranan iki kişi polisin sıkı takibi ile yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,Edremit,firari,operasyon,
524487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524487.aspx
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