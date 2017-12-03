TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edildi.
Kuzey Irak'ta PKK'nın sığınak ve barınakları imha edildi
03.12.2017 - 13:28 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzenlenen hava harekatında PKK'lılara ait sığınak ve barınaklar hedef alındı.
Etiketler : Kuzey Irak,PKK,sığınak,hava harekatı,
524500 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524500.aspx
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