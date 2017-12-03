Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edildi.