Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Güngör K. (65) isimli şahıs eski eşi Gülay G., oğlu Barboros K. (16) ve kızı Betül K. (11) ile tartışma yaşamış, ardından cinnet geçiren adam kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.'yi silahla vurmuştu. Olayda Gülay G. ve kızı Betül K. hayatını kaybederken, Barboros K. ise yaralandı. Talihsiz anne ve kızın cenazeleri dün Zonguldak'tan alınarak defnedilecekleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyüne getirildi. Öğlen namazını müteakip anne ve kız için cenaze töreni gerçekleştirildi. Anne ve kızın cenazeleri konuldukları morgdan alınarak köy mezarlığına getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazesi yakınları ve cemaat tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızın yakınlarının cenazede güçlükle ayakta durdukları gözlenirken, talihsiz anne ve kız yan yana defnedildiler.

