Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek günlük tır geçiş sayısına ulaşıldı.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 Aralık Cuma günü bin 1 araç giriş, bin 39 araç çıkış yaptı.Toplamdaki 2 bin 40 tır giriş - çıkış trafiği, bir günde en fazla tır geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.Yeni yılın yaklaştığı günler öncesinde ihracat mallarının bir an evvel adreslere ulaştırma gayreti tır trafiğinin de artmasına neden oluyor.

Kasım ayı ortalamaları



Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerde kasım ayı ortalamaları da son yıllarda her yıl katlanarak artan rekorlara ulaşıyor.Kasım ayı günlük ortalamasına bakıldığında sınır kapısından 857 tır giriş, 939 tır ise çıkış yaptı.Son 4 yılın kasım ayları günlük ortalamaları itibarıyla bakıldığında ise 2014'te 732 giriş, 716 çıkış, 2015'te 759 giriş, 795 çıkış, 2016'da 800 giriş, 840 çıkış gerçekleştirildi.