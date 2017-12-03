Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.’yi ailesinden isteyen M.Y.’ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile M.Y. (23) resmî nikâhlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak numara 5'te yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün eşi Güllü Y.’yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Y.’nin 8 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi M.Y. bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Düğün günü karısını öldürdü
03.12.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, kına gecesinin sabahında düğün günü karısını bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : bursa,haberler,cinayet,
524512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524512.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER