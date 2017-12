Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.’yi ailesinden isteyen M.Y.’ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile M.Y. (23) resmî nikâhlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak numara 5'te yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün eşi Güllü Y.’yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Y.’nin 8 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi M.Y. bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.