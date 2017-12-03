Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkisinde 2 tane top mermisi bulundu. Top mermilerinin imha edilmesi için olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu esnada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları da uyararak olay yerinden uzaklaştırıldı.Öte yandan, kontrollü patlama için Kennedy Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un bu caddesinde trafik duracak
03.12.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkisinde 2 tane top mermisi bulundu. Bomba imha uzmanları olay yerine sevk edilirken kontrollü patlama için sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Etiketler : Zeytinburnu,Büyükyalı,eski tank bakım fabrikası,
524527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524527.aspx
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