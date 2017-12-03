Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkisinde 2 tane top mermisi bulundu. Top mermilerinin imha edilmesi için olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu esnada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler vatandaşları da uyararak olay yerinden uzaklaştırıldı.Öte yandan, kontrollü patlama için Kennedy Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.