Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Iğdır - Erzurum çevre yolunda Latif Kunduz yönetimindeki 45 ZC 9376 plakalı kamyon ile tali yoldan çıkan Kıyıs Yeter idaresindeki 36 ED 345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Saadet Yeter (43) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan yolcuların Kars'tan Tuzluca'ya yakınlarının cenazesine katılmak için geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.