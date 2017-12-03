Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Iğdır - Erzurum çevre yolunda Latif Kunduz yönetimindeki 45 ZC 9376 plakalı kamyon ile tali yoldan çıkan Kıyıs Yeter idaresindeki 36 ED 345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Saadet Yeter (43) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan yolcuların Kars'tan Tuzluca'ya yakınlarının cenazesine katılmak için geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
03.12.2017 - 16:13 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Iğdır,trafik kazası,yaşam haberleri,
524530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524530.aspx
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