Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Kuruçeşme Yeni Mahalle İnkılap Caddesi üzerinde bulunan Selahattin Durak’ın kiracı olarak yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, İnkılap Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.