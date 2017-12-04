Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Bulut'un kullandığı 01 V 0398 hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CRY 34 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kılıç ve Aydın 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Fatma Kılıç, Mehmet Kılıç ve Hüseyin Bulut'un tedavileri, sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin sürücü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kaza yerine gelen kimliği belirlenemeyen kişi, otomobili kendisinin kullandığını iddia etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan bu kişi Gebze Cumhuriyet Polis Amirliğine götürüldü.