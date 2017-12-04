Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede, Aleyna Can, tabancayla kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Evden çıkan üç kişiyi tespit eden polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda dün iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can'ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Eser Devrim E.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Eser Devrim E. ile diğer iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.