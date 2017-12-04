Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi’ne bağlı Batı Karakoç Köyü’nde 2 hafta önce bir tarlada bulunan kadın cesedinin, 49 yaşındaki Mimar Gülseven Diken’e ait olduğu belirlendi. Gülseven Diken’in 10 bin dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğü ve bunun bu olayla ilgili 4’üncü cinayet olduğu ortaya çıktı.

2003 yılında babaları Şerif Diken’i kaybeden 12 kardeş, babalarının 10 bin dönüm arazisi olduğunu ancak amcaları R.D.’nin bunun 2 bin dönümünü daha önceden usulsüz olarak üzerine geçirdiğini öne sürdü. 2 bin dönümlük araziyi geri isteyen kardeşlerle amca R.D. arasında husumet başladı. Kardeşler araziyi geri almak için hukuk mücadelesi başlattı. Amcaları da karşı dava açtı. Bu arada kardeşlerden Ö.Z.D., aynı zamanda kayınpederi olan amcası ile hareket etmeye başladı. Bazı kardeşleri de ona katıldı. 12 kardeş 5 ve 7 kişilik iki gruba ayrılıp arazi anlaşmazlığının tarafları oldu.

SİLAHLARLA TARANAN EVDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Gazete Habertürk'tün haberine göre husumet sürerken, 2015 yılında Diken Ailesi’nin Batı Karakoç Köyü’nde bulunan evleri uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda kardeşlerden Serdar Diken ile oğlu Ahmet Diken ve kuzeni Cemal Diken hayatını kaybetti. İddiaya göre amca R.D.’nin ifadesi üzerine Serdar Diken’in avukat olan kardeşi Hasan Zerdüşt Diken gözaltına alındı, suçlamayı reddetti ama tutuklandı.

BARIŞ HEYETİYLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Bu olayın ardından erkek kardeşlerden biri kalp krizi sonucu öldü. Bunun üzerine Mimar Gülseven Diken, arazilerle ilgilenmek için yaşadığı Balıkesir’den Diyarbakır’a döndü. Köyde tutuklu kardeşi Hasan ve kalp krizinden ölenin de aralarında bulunduğu kendisi dahil 7 kişinin arazilerini ekip biçmeye başlayan Diken, bir yandan da diğer 5 kardeşiyle yaşanan husumete son vermenin yollarını aradı. Gülseven Diken, 16 Kasım’da, avukat olan kız kardeşi Zeliha Diken ile barış heyetiyle görüşmek için Batı Karakoç Köyü’ne gitti. Kardeşi heyetle görüşürken, Diken araziye bakmaya gitti. Ancak iddiaya göre, geçen yıl jandarma komutanının araya girmesiyle paylaştıkları arazinin kendilerine düşen kısmını kardeşi Ö.Z.D.’nin sürdüğünü gördü. Jandarmaya haber veren Gülseven Diken, bir süre sonra tarlada uzun namlulu silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili kardeşi Ö.Z.D. katil zanlısı olarak aranmaya başlandı.