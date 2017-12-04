Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buz tutan sular, ortaya donmuş şelale görüntüsü çıkardı. Kayalıklarda, yaklaşık 10 metrelik buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar buz kütlelerinin oluştuğu bu karede resim çektirmeyi ihmal etmiyorlar. Duygu Nizam isimli üniversite öğrencisi, "Ardahan Halilefendi Mahallesi2nde bulunan Kayabaşı mevkiinde yukarıdan akan sular buz tuttu. Güneye bakmasına rağmen insan boyutunda buz kütleleri oluştu. İnsanlar bu doğal güzellikleri gelip gördükten sonra fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyorlar. Ardahan’da kış yeniden yüzünü göstermeye başladı" şeklinde konuştu. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14.7 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da ise eksi 10 derece olarak ölçüldü.