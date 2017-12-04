Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks aracın egzozunun fabrika çıkışlı olduğunu belirterek, cezayı yargıya taşıyan Karavar'ın itirazı reddedildi. Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve 'Türkiye standartlarına uygundur' yazılı evrak aldığını belirten Karavar, "Hatta egzozunun bu şekilde olmasından dolayı fazla vergi ödedim. Vergilerini ödediğim aracı trafiğe çıkartamıyorum" dedi. Gaziemir'de, lüks araç kiralama işletmeciliği yapan Ufuk Karavar, geçen eylül ayında aracıyla evine gittiği sırada, trafik polisi tarafından durduruldu. Aracının ön kısmında takma yeri olmadığından plakası bulunmayan aracı için polis, Karavar'a 1763 TL ceza yazdı. Evine gidip, ceza tutanağını inceleyen Karavar, tutanağa başka bir cezanın daha yazıldığını gördü. Lüks araç işletmecisi, kendisine bir de 'yüksek egzoz sesiyle araç kullanmak' nedeniyle 206 TL ceza kesildiğini fark etti. Aracının 5000 cc motor gücüne sahip olduğunu ve aracında fabrika çıkışlı egzoz bulunduğu belirten Karavar, cezanın iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hakimliğine cezanın iptali için itirazda bulunan Karavar'a mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme, cezanın yerinde olduğunu belirterek, Karavar'ın itirazını reddetti.



'O SESTEN DOLAYI ARACIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM'

Lüks aracının egzozunun orijinal olmasına rağmen kendisine haksız yere ceza yazıldığını savunan Karavar, "Eylül ayında, eşimle birlikte eve giderken polis, durdurdu. Alkol ve ehliyet kontrolü yaptı. Aracımın ön tarafında plaka olmadığı için ceza yazdı. Bu araçlar, yurt dışından geldiği için plaka takma yerleri yok. Polis arkadaşa durumu anlattık; ancak 1763 lira ceza yazdı. Cezayı kabul ettik. Eve gittiğimde ceza tutanağını kontrol edince, ikinci bir ceza gördüm. 'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma' cezası adı altında 206 lira ceza kesilmiş. Geri döndüm ve polis arkadaşa aracın fabrikadan böyle çıktığını söyledim; ancak cezayı iptal etmedi. Susturucu takmam gerektiğini belirtti. Ben de bu araçlara susturucunun takılamayacağını söyledim. Zaten o sesten dolayı aracın vergisini ödüyorum. Buna rağmen ceza yedim" dedi.



'MANTIKLI AÇIKLAMA YAPANA ARACI HEDİYE EDECEĞİM'

Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve aracı için 'Türkiye standartlarına uygundur' yazılı evrak aldığını dile getiren Karavar, kendisini 206 TL'lik cezayı ödemekten kaçmakla suçlayanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ben, aracımı alırken, bunun bütün vergilerini ödedim. Hatta egzozunun bu şekilde olmasından dolayı bile vergi ödedim. Vergilerini ödediğim aracı, trafiğe çıkaramıyorum. Yani yazılan ceza ve mahkemenin kararıyla devlet diyor ki 'Sen bu aracı al, tüm vergilerini öde, ülkeye getir; ama trafiğe çıkma'. Araca binersen ceza, gaza basarsan ceza. 'Sadece içine bin, otur'. Bu kadar yüksek ücretlerle aldığımız ve vergisini ödediğimiz aracı vitrine mi koyalım? Özellikle sosyal medyada beni 206 lira cezayı ödemek istemediğim için cezaya itiraz ettiğimi söyleyenler var. Para, önemli değil. Önemli olan, benim haksız yere yediğim cezadır. Bu araç orijinal. Ben, bugün egzozdan yedim. Sen, yarın sis farından ya da başka bir parçasından haksız yere ceza yersin. Bu aracın Türkiye girişi serbest, trafiğe çıkışı yasak. Egzoz, orijinal olduğu halde gürültüden ceza yiyorum. Bana bununla ilgili mantıklı bir açıklama yapan devlet görevlisine, bu aracı hediye edeceğim."



Aracının orijinal olmasına rağmen kendisine ceza yazıldığını ve bundan sonra da yine ceza kesilme olasılığı olduğunu söyleyen Karavar, "Ben, şimdi de aracın İtalya'daki bayisine e-mail attım. 'Sizin Türkiye'ye sattığınız bu araca ceza yazıyorlar' dedim. Oradan gelecek cevaba göre, hareket edeceğiz" dedi.