Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.’yi ailesinden isteyen Metehan Y.’ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile Metehan Y. (23) resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Kıskançlık krizine giren Metehan Y., Yıldırım'ın İsabey Mahallesi'nde yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Y.’yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Metehan Y. bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli koca emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Metehan Y.’nin eşini kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

