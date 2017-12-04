Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinden Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerine giden yolda sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesine bir de yağış eklenince araçlar çoğu bölgede duraklamak zorunda kalıyor. Yağışlı ve sisli havanın gün içinde etkili olacağı belirtilerek, bu yol kesimini kullanan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.