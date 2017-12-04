Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, İstanbul polisi ile irtibata geçerek yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bursa otobanının kuzey gişelerinde aracı durduran ekipler arama yaptı. N.T., S.S., E.T. ve E.G.K.'nın üzerinde ve araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise, uyuşturucu bulundurmak suçundan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirdi. Bu kişilere uyuşturucu satan B.Ç., F.Y. ve R.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. 5 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.