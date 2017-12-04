Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hüdavent Hatun Parkı civarında bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katına baskın yaptı. Tombala malzemeler ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 19 kişiye 227'şer TL ceza kesildi.