Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hüdavent Hatun Parkı civarında bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katına baskın yaptı. Tombala malzemeler ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 19 kişiye 227'şer TL ceza kesildi.
Depoda kumar oynayan 19 kişi gözaltına alındı
04.12.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de polis ekipleri bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında kumar oynayan 19 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : niğde,kumar,haberler,gözaltı,
524802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524802.aspx
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