Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala, Enez ve Meriç ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Bangladeş, Myanmar ve Filistin uyruklu 373 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.