Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri (TEM), il merkezinde DEAŞ üyelerine yönelik 6 eve operasyon düzenledi.Evlerde yapılan aramalarda Kırşehir sorumlusu olduğu iddia edilen ve DEAŞ’a eleman kazandırdığı öne sürülen Y.K., yakalandı.Y.K.,'nın, DEAŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Ebu Hanzala kod adlı Türk vatandaşı Halis Bayancuk ile irtibatlı olduğu, Kırşehir'de bazı sempatizan seviyesindeki kişilerin örgüte katılmasına aracılık ettiği, bunlardan bazılarının da Suriye ve Irak'taki çatışmalarda öldüğü ileri sürüldü. Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.