Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Adliyesi yakınındaki Cemal Gürsel Caddesi ile İnönü Caddesi’nin kesiştiği ve korna çalmanın yasak olduğu durakta korna uygulaması yaptı. Kornaya uzun süre basarak çevre kirliliğine neden olan sürücülerin önüne geçmek için 1 saat süren uygulamada toplam 12 midibüs ve dolmuş şoförüne 95'er TL para cezası ile ehliyetten 10 puan düşme cezası verildi. Bazı şoförler kesilen cezaya tepki gösterirken, bazı şoförler ise ehliyet ve ruhsatlarını polis ekiplerine verip yollarına devam etti.
Kornaya uzun uzun basana 95 lira ceza
04.12.2017 - 15:35 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da adliye yakınında kornaya uzun süre basarak çevreye rahatsızlık veren dolmuş ve midibüs şoförlerine 95'er TL para cezası ile ehliyetten 10 puan düşme cezası kesildi.
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524812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524812.aspx
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