Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde don olayının beklendiği ifade edildi. Don olayının Çanakkale'nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde, Balıkesir'in kıyı ilçeleri haricinde kalan yerlerde, Manisa il genelinde, İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Menderes, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Tire ilçeleri, Aydın'ın merkez ile Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde yarın hafif, kırsal kesimde yerel orta kuvvette, çarşambayı perşembeye bağlayan gece orta kuvvette, kırsalda yerel kuvvetli, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hafif, kırsalda yerel orta kuvvette olması bekleniyor.