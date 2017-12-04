Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesinde yaşayan ve bir otelde çalışan Rıdvan Keleş, yakın akrabasından 18 yaşındaki S.A. ile evlendi. 3 ay evli kalan çift bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Emlakçıda çalışan genç kadın dün sabah Şafak Mahallesi 4250 Sokak’taki evinden çıktığı esnada eski eşi Rıdvan Keleş yanına geldi. Keleş genç kadınla, “Neden aile birliğimizi bozdun, neden böyle oldu, oturup konuşalım” dedi. İddiaya göre bu sözlere genç kadın hakaretle karşılık verdi. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Rıdvan Keleş, kadını önce darp edip ardından 9 yerinden pala diye tabir edilen bıçakla yaraladı. Bununla da yetinmeyen Keleş, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla genç kadının ayaklarına iki el ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan S.A., çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. S.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan Keleş’i kısa süre sonra gizlendiği yerde yakaladı. Adliyeye sevk edilen Keleş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.