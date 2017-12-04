Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da bu akşam saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinde kar yağışına dönmesi ve Çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması, kent merkezinde 10-20 cm. yüksek kesimlerde 20-50 cm. kar örtüsü yapmasının beklendiği belirtildi.

Düzce'de, kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

BOLU DAĞI'NDA ÖNLEMLER

112 Acil Çağrı Merkezi'nde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya, karayolları, il özel idaresi, itfaiye, emniyet ve jandarma yetkililerinin yanı sıra birim amirleri katıldı.

Dağlı, kar yağdığı zaman Bolu Dağı'nda yaşanan tıkanmaları önlemek için çalışmalar da yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte, özellikle tırların yolu kapatması suretiyle D-100 karayolunda oluşturduğu kapanmalar bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu kapanma olduğu zaman, bu kapanmayı nasıl önleyebiliriz, nasıl ekarte edebiliriz buna bakacağız. Gerekirse Gümüşova ve Hendek'ten bu yoğunluğu nasıl eritebiliriz diye istişare edeceğiz. Mümkün olduğu şartlarda Hendek'ten bu yolu kapatmamız gerekebilir. Bu manada, bu işin planlamasını yapacağız."

SAMSUN ÇEVRESİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-50 mm) olmasının beklendiği açıklandı.

ORDU ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-70 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.