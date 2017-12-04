Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi'nde park halindeki Mustafa Memiş'e ait 56 KD 015 plakalı araçtan alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını aracın benzin deposuna sıçramadan söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.