Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara - Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen torba kanunla “hava polisi” uygulamasının da mevzuata girdiğini bildirdi. Uçak içinde güvenliği sağlayacak silahlı hava polislerinin Chicago Sözleşmesi’nde tanımlandığını hatırlatan Arslan, hava polisi görevlendirilmesinin, uçuşun gerçekleştiği iki ülkenin mutabakatıyla yapılabileceğini söyledi. Arslan, hava polislerinin seçimi, eğitimi ve görevlendirilmelerinde yetki ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına verildiğini belirtti. Arslan, şunları kaydetti: “Uçakta güvenlik için silahlı polis bulundurulması Türkiye’ye has bir uygulama değil. Bu metot, ABD ve İngiltere dâhil birçok yerde var. Türkiye, mevzuatını buna uyumlu hale getirdi. Ülkeler zaten silahlı güvenlik görevlisiyle uçağını buraya getirmek istiyordu. Bizim mevzuatımız buna cevaz vermediği için sıkıntı yaşanabiliyordu. Dolayısıyla bu düzenlemenin çıkarılması ‘Türk havacılığında sıkıntı var’ diye algılanmamalı. Dünyanın belli başlı ülkelerinde zaten bu uygulama var. Düzenlemeyle hava polisi yolcu bilgilerini gidilecek ülkeyle paylaşılabilecek.” Arslan, söz konusu uygulamanın her uçuşta olmayacağının altını çizdi.