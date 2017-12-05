Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yüksek mahkemeye konu olan olay Ankara’da yaşandı. İsmail C.P. “Boşanma davasından sonra ortağı olduğum şirket ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Hem şirket hem de kişisel olarak icra takiplerine maruz kaldım. Emekli maaşımdan başka gelirim yok. 2 bin TL’lik nafakanın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Eski eşi Ülya P.G. ise, oğlunun üniversitede okuduğunu, evinin ve arabasının masraflarını karşılayamadığını ifade ederek davanın reddini talep etti. Yerel mahkeme, İsmail C.P’nin ödeme gücünün olmadığını kabul ederek nafakanın kaldırılmasına karar verdi. Karar Ülya P.G. tarafından temyiz edildi. Yargıtay “çoğun içinde azı da var kuralı gereği” nafakanın tamamen kaldırılması yerine, hakkaniyet ölçüsünde indirilmesi gerektiğini belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Ayrıca “Boşanma kararından sonra tarafların mal varlığında ve gelirinde bir değişiklik olup olmadığı detaylı şekilde araştırılması gerekiyor” denildi.