Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Gaziantep-Nizip karayolunda kaza: 5 ölü, 3 yaralı
05.12.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Gaziantep-Nizip karayolu,
524938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524938.aspx
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