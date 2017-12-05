Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den günlerdir üst üste uyarı geliyor. İstanbul için bugün beklenen yağış gerçekleşecek mi? Pazartesiden itibaren etkili olan soğuk hava bu akşam yerini karla karışık yağmura bırakacak. İstanbul'da dün başlayan yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor. Yarın itibariyle sadece İstanbul'da değil yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek İşte 4 Kasım hava durumu haberleri...

Habertürk'ün haberine göre, meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Salı gecesi İstanbul'un yüksek kesimleri kar ile tanışır. Alçak bölgeler de karla karışık yağmur olur" dedi. Kar sonrası ulaşım problemlerine de dikkat çeken Şen, "Yağan kar her zaman problem olmuştur. Bu nedenle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ulaşımda problem yaşanmaması için gece trafiğe çıkılmaması gerekir." uyarısında bulundu.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını söyleyen Şen, "Uzun yıllardan sonra ilk defa İstanbul'a Aralık ayının ilk haftasında kar yağacak. Bu sene kar yağışının fazla olacağını öngörmüştük, gerçekleşeceğe benziyor" dedi.

Genellikle; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 7

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12