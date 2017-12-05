Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 02.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarını bekleyen üç kişi cadde üzerindeyken, yanlarından geçen bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş açıldı. Olayda H.B. (23) ve O.B. (19) yaralandı. Olayı gören petrol çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan inen yaralılardan O.B. kendini görüntüleyen gazetecilere, “Ne çekiyorsun kardeşim, ben hırsızlıktan yakalandım o zaman da çekiyordunuz” demesi dikkat çekti. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı otomobille yaptığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.