Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde vatani görevini yapan askerler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi "Hayme Ana"nın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Domaniç Jandarma Komutanlığının düzenlediği "Hayme Ana'yı Tanıyoruz" etkinliği kapsamında bir grup asker Çarşamba köyündeki Hayme Ana'nın türbesine geldi.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ali Çelik, askerlere hitaben, "Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda askerlik yapıyorsunuz. Görev süreniz bittiğinde birisi sizlere Hayma Ana'yı sorduğunda cevaplayabilmeniz lazım. Bu yüzden bu ziyarette sizleri hem bilgilendireceğiz hem de Hayme Anamızın kabri başında dua edeceğiz." dedi.

Etkinlikte, askerlere Hayme Ana'nın hayatı anlatıldı.

Çarşamba köyü muhtarı Selim Uyar da askerlerin Hayme Ana'nın kabrini ziyaretinin anlamlı olduğunu dile getirerek, "İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerimizin burayı ziyaretleri bizi mutlu etti. Bu uygulamanın geleneksel hale gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hayme Ana



Kocası Gündüz Alp'in Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşti. Domaniç Yaylası'nı yazlık, Söğüt'ü kışlık olarak seçen Hayme Ana, oğlu Ertuğrul Gazi ve torunu Osman Gazi'yi yetiştirerek, imparatorluğun temelini attı.

Ertuğrul Gazi, ''devlet ana'' diye de anılan annesi ''Hayme Ana''yı, öldüğünde Çarşamba'da her yıl çadır kurduğu bir tepenin üzerine defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid, 1892'de büyük ninesi Hayme Ana'nın kabrinin üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı.