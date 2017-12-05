Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı Denizli yönünde kapandı.
Denizli'de öğrenci midibüsü devrildi
05.12.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.
Etiketler : Denizli,
524969 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524969.aspx
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