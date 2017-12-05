Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle trafik akışı Denizli yönünde kapandı.