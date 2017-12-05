Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta az avlanan hamsinin fiyatı yükselerek rekor kırdı. "Eğer hamsi de bolluk olmaz ise fiyat düşmeyecek" diyen balık satıcısı Yahya Ok, ”Havalar soğuduğu için hamsi azaldı, satışlar düştü. Hamsi fiyatı şu anda 15 lira. Tabii ki de umutları tüketmeyeceğiz. Palamut büyüklüğüne göre 10-15, barbun 25, sarkan ise 20 lira” dedi.