Kaza, Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 26 DZ 786 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 43 FS 445 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Murat Suna, Himmet Çalıkuşu ve Zeliha Adatepe olay yerinde hayatını kaybederken, İkna Suna ile Rahmet Erdoğan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü
05.12.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,
524992 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524992.aspx
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