Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 26 DZ 786 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 43 FS 445 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Murat Suna, Himmet Çalıkuşu ve Zeliha Adatepe olay yerinde hayatını kaybederken, İkna Suna ile Rahmet Erdoğan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.