Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, başına kurşun isabet eden Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, saldırıyı A.İ'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.