Alınan bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, başına kurşun isabet eden Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, saldırıyı A.İ'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü
05.12.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : tekirdağ,silahlı saldırı,haberler,
524993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524993.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER