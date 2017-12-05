Türkiye'nin gözde kış turizmi yerlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları hızla devam ederken, yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkarmaya başladı. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı Uludağ'da telesiyejlerin bakımı da yapılıyor. Arap ülkelerinden gelen turistler karın keyfini doyasıya çıkarırken, dengesinin sağlayamayanların düştüğü görüldü. Kayak pistlerinin daha açılmamış olmasını fırsat bilen vatandaşlar, kızakla kaymanın keyfini çıkardı.
Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
05.12.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ'da yerli ve yabancı turistler karın keyfini kayarak çıkardı.
Etiketler : Bursa,Uludağ,Kar,Kayak,
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