Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gözde kış turizmi yerlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları hızla devam ederken, yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkarmaya başladı. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı Uludağ'da telesiyejlerin bakımı da yapılıyor. Arap ülkelerinden gelen turistler karın keyfini doyasıya çıkarırken, dengesinin sağlayamayanların düştüğü görüldü. Kayak pistlerinin daha açılmamış olmasını fırsat bilen vatandaşlar, kızakla kaymanın keyfini çıkardı.