Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İleri kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan Yılmaz ve Arıkçı aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Taşlı sopalı kavgada bir süre sonra silahlar ateşlendi. Henüz kimler tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfeklerden çıkan mermiler Cenap, Mehmet ve Mustafa Arıkçı ile Yılmaz ailesinden isimleri öğrenilemeyen iki kişiye isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Cenap, Mehmet ve Mustafa Arıkçı tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumu ağır olan Cenap Arıkçı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgayı haber alan tarafların yakınları hastaneye akın ederken, kadınların ağıt yaktıkları görüldü. Tarafların bazı yakınları ise olay yerinde çekim yapan gazetecilere saldırdı. O anlar kayıtta olan kameraya yansıdı. Hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gazetecilere saldıran tarafların yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.