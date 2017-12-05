Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir'in Arısu Mahallesi'nde 13 Temmuz 1992 tarihinde mera arazisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada evleri kurşunlanıp ardından üzerlerine yağ dökülerek yakılan 16 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi Ahmet K.'nın saklandığı yeri belirleyince savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Ahmet K., 25 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan ve hakkında 24 yıl hapis cezası verildiği belirlenen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, ekiplerin aynı olayla ilgili firari 2 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor.