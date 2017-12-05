Olay, Silifke'ye bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Mahmut Aydın, iş yerinde çay demlerken piknik tüpü gaz sıkışması sonucu patladı. Çevredekilerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın'ı, Silifke Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mahmut Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çay demlerken feci şekilde öldü
05.12.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Silifke ilçesinde Mahmut Aydın, işlettiği kahvede çay demlerken, piknik tüpünün gaz sıkışması nedeniyle patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Etiketler : çay,tüp patlaması,silifke,mersin,
525036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525036.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER