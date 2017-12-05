Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Silifke'ye bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Mahmut Aydın, iş yerinde çay demlerken piknik tüpü gaz sıkışması sonucu patladı. Çevredekilerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın'ı, Silifke Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mahmut Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.