Karagöl köyünde yaşayan Orhan Karabulut'tan (35) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Karabulut'u hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Karabulut'un cenazesi, Gemerek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sivas'ta soba gazından zehirlenen 1 kişi öldü
05.12.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : soba gazı,haberler,sivas,Gemerek,
525038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525038.aspx
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