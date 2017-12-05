Karagöl köyünde yaşayan Orhan Karabulut'tan (35) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Karabulut'u hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Karabulut'un cenazesi, Gemerek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.