Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev anneliği yaptığı iddia edilen 5 kadın tespit edildi. Bank Asya ve örgütle iltisaklı derneklere üye oldukları da belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.