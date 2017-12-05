Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ev anneliği yaptığı iddia edilen 5 kadın tespit edildi. Bank Asya ve örgütle iltisaklı derneklere üye oldukları da belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Elbistan'da FETÖ'nün ev anneleri yakalandı
05.12.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ev annesi oldukları iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,kahramanmaraş,Elbistan,
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