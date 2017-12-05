Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı kadın öldü. Alınan bilgiye göre, Salih Kart'ın kullandığı 42 AJL 82 tır, İpekyolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Taybet Boynuz'a (33) çarptı. Ağır yaralanarak Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan Boynuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kart, gözaltına alındı.
Silopi ilçesinde tırın çarptığı kadın öldü
05.12.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : şırnak,silopi,haberler,
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