Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde parktaki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine CANKUR ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanan ve hareket edemeyen Yasin Kenç'i sedyeye sabitleyerek kuyudan çıkardı. Kenç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

