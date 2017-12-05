Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde parktaki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine CANKUR ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanan ve hareket edemeyen Yasin Kenç'i sedyeye sabitleyerek kuyudan çıkardı. Kenç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da kuyuya düşen adam kurtarıldı
05.12.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da kuyuya düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde parktaki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine CANKUR ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanan ve hareket edemeyen Yasin Kenç'i sedyeye sabitleyerek kuyudan çıkardı. Kenç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : adana,haberler,kuyuya düşen adam,
525049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525049.aspx
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