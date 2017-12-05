Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.