Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te PKK şüphelisi yakalandı
05.12.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Etiketler : gaziantep,pkk,şüpheli,haberler,yakalandı,
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