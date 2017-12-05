Kuzey kesimlerinde İstanbul'a ilk kar yağdı. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi.
İstanbul'a ilk kar düştü!
05.12.2017 - 23:27 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'a ilk kar yağdı. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü.
Etiketler : istanbul,kar yağışı,
525093 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525093.aspx
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